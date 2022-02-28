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    Есть риск недополучения воды, несмотря на договоренности с Кыргызстаном – Минэкологии

    28 Февраля 2022, 12:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вегетация текущего года также пройдет в сложных условиях. Об этом заявил вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Серик Кожаниязов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В Алматинской области площадь орошения составляет 472 тыс га. В целях уменьшения дефицита водных ресурсов акиматом области планируется снижением посевов влагоемких культур, в том числе риса на 1 тыс га в Балхашском районе. Все водохранилища области находятся в режиме накопления», - сказал Серик Кожаниязов на коллегии ведомства.

    По его словам, по Жамбылской области площадь орошения составляет 182 тыс га.

    «Несмотря на договоренности с кыргызской стороной, есть риск недополучения согласованных объемов по межгосударственным водным объектам. Кроме того, по области ведется масштабная работа по реконструкции оросительных сетей, подача поливной воды будет осуществляться по обводным каналам, что соответственно приведет к потерям воды», - отметил вице-министр.

    «В связи с чем, акимату области рекомендовано вести работу с фермерами по максимальному применению водосберегающих технологий, также соблюдению технологий полива. Будут продолжены работы по распределению воды между хозяйствами методом водооборота с соблюдением очередности. В целом, по этим двум областям планируется, что предстоящая вегетация пройдет на уровне прошлого года», - заключил спикер.

    Фото: saigez.kz

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Экология Кыргызстан Сельское хозяйство Сотрудничество Минэкологии Вода
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