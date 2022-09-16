Есть ли время на подготовку кандидатов в Президенты, разъяснил Минюст

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Политик, думающий о будущем своей Родины, должен быть готов к выборам всегда. Считает министр юстиции РК Канат Мусин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Хватит ли двух месяцев кандидатам, которые намерены участвовать в президентских выборах?» - такой вопрос министру задали журналисты в кулуарах Мажилиса после совместного заседания палат Парламента.

«Двухмесячного срока достаточно. Если политик заботится о будущем своей Родины, о своем народе, то он должен быть готов к выборам каждый раз», - ответил Канат Мусин.

Представители СМИ спросили главу Минюста, есть ли необходимость исключения из статьи 54 Конституционного закона «О выборах в Республике Казахстан» нормы, предъявляемой к кандидатам в Президенты касательно опыта работы на государственной службе или выборных государственных должностях сроком не менее 5 лет.

«Для внесения изменений в этот закон необходимо решение Парламента», - сказал министр.

Ранее сообщалось о том, что депутаты Парламента приняли конституционные поправки. В рамках законопроекта рассматривались три направления: первое - положения об одном президентском сроке продолжительностью семь лет без права последующего переизбрания, второе - увеличение сроков полномочий судей Конституционного суда до восьми лет с установлением ограничения повторного назначения судьями Конституционного суда, третье – переименование столицы Казахстана.

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