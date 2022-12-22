Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 469.18 eur/kzt 499.07

    rub/kzt 6.8 cny/kzt 67.39
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    Есть ли специфичные симптомы у свиного гриппа, сообщили санврачи СКО

    22 Декабря 2022, 18:06

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля по Северо-Казахстанской области ответили на вопросы корреспондента МИА «Казинформ» о свином гриппе, первые случаи заболевания которым зарегистрировали в регионе.

    По области грипп начали регистрировать с 14-го октября. За этот период лабораторно подтвердилось заболевание у 244 человек. Практически у всех вирус гриппа штамма В. И только у двоих типа А (H1N1). На фоне большого количества негативной, а порой, пугающей информации на просторах Интернета новость вызвала немало обсуждений.

    Руководитель отдела эпидемиологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями Салтанат Мергалимова пояснила, что называется вирус так потому, что им болеют не только люди, но и домашние свиньи, птицы и некоторые другие животные.

    Свиной грипп циркулирует в Казахстане, в том числе в нашей области с 2009 года. Сугубо специфичных симптомов у него нет. Это все тот же грипп, для которого в принципе характерны те же признаки заболевания: головная боль и боль в мышцах, поражение верхних дыхательных путей (сухой кашель, насморк, першение в горле, нехватка воздуха), повышение температуры до 38-39 градусов, сильная слабость, стремительное развитие болезни, быстрое ухудшение состояния. Происходит передача вируса гриппа типа А (H1N1) преимущественно воздушно-капельным путем от человека к человеку», - сказала С.Мергалимова.

    Санврач добавила, что профилактика гриппа любого штамма заключается в своевременной вакцинации, ношении масок в общественных местах, соблюдении социальной дистанции, правил личной гигиены, повышении иммунитета всеми доступными способами. В случае заболевания санврачи рекомендуют оставаться дома, вызвать врача, не посещать общественные места во избежание дальнейшего распространения инфекции.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Сложные операции детям с мукополисахаридозом провели в Алматы
    Казахстан лидирует в СНГ по уровню государственного обеспечения пациентов лекарствами
    Более трех тысяч детей получили реабилитацию в Акмолинской области
    Благодаря фонду «Қазақстан халқына» бесплатно лечат 86 детей с сосудистой патологией
    Популярное
    1 Лучших представителей молодежи отметили в Жамбылской области
    2 Чего может коснуться налог на роскошь - Алибек Куантыров
    3 Аким СКО встретится с владельцами Петропавловской ТЭЦ-2
    4 Неблагоприятные метеоусловия будут в Кокшетау 22 декабря
    5 Остаться без специалистов в сфере лесного хозяйства может Казахстан
    Новости партнеров