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    Есть ли случаи КВИ среди казахстанцев на Олимпиаде в Токио

    2 Августа 2021, 18:55

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Зафиксированы ли случаи коронавируса среди казахстанских спортсменов на Олимпиаде в Токио? Об этом рассказал председатель Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серик Сапиев.

    «Среди наших спортсменов не зарегистрированы случаи коронавируса. Мы соблюдали все санитарные нормы. Перед началом Олимпиады в течение трех дней все спортсмены и члены делигации находились на карантине. Все проходит хорошо. Наши спортсмены не заболели», - рассказал Серик Сапиев.

    Ранее сообщалось, что число случаев коронавируса на Олимпиаде в Токио достигло 246. «На Олимпиаде продолжают фиксировать факты COVID-19. В Токио за последние сутки положительные тесты на коронавирус выявили инфекцию ещё у 21 человека. Радует, что в числе заразившихся спортсменов летних Олимпийских игр не оказалось. С начала Олимпиады коронавирус выявили у 246 человек, участвующих в состязаниях или задействованных в их проведении», - говорится в сообщении МВК.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Спорт Олимпиада Япония
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