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    Есть ли казахстанцы среди пострадавших во время беспорядков во Франции

    3 Июля 2023, 18:14

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Информацию относительно наших соотечественников во Франции дал официальный представитель МИД Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы не получали сообщений о жертвах или просьб о помощи в связи с беспорядками во Франции. Ситуация стабильная. Беспорядки происходят только в 1-2 городах, а в целом во Франции все спокойно», - сказал Айбек Смадияров на пресс-конференции, состоявшейся в ведомстве.

    Напомним, в Нантере (Франция) полицейский применил оружие, в результате чего был убит 17-летний житель. Данный инцидент спровоцировал напряженность между группами местной молодежи и полицией.

    Общественный порядок в отдельных районах Франции стабилизируется. По данным министерства внутренних дел, на 01:30 3 июля полиция произвела 78 арестов на территории страны, из них 20 были задержаны в Париже и его пригородах.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    МИД РК Соотечественники Франция
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