Есть ли будущее за переходом к «зеленой» энергетике? Взгляд из Азербайджана

БАКУ. КАЗИНФОРМ – Неутешительные последствия климатических изменений на окружающую среду сохраняет актуальность перехода человечества к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Волатильность энергетических рынков, вызванная геополитической ситуацией в мире, вновь подтолкнула к попыткам отказаться от ископаемого топлива и перейти к «зеленой энергетике». О том, как сейчас обстоят дела с альтернативной энергетикой в мире и какие перспективы сулят людям проекты в этой области, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Глобальное потепление требует «озеленения» энергетики

Разрушение озонового слоя Земли из-за глобального потепления вследствие больших выбросов двуокиси углерода промышленными, сельскохозяйственными, транспортными и другими объектами привело страны мира к решению предпринять согласованные шаги по спасению планеты.

В течение 2015-16 годов почти 200 стран присоединились к Парижскому соглашению о климате в рамках Рамочной Конвенции ООН об изменении климата, которое ставит цель ограничить рост температуры величиной 1,5 градуса Цельсия к 2050 году и достичь уровня нулевой эмиссии парниковых газов.

Наибольший объем выбросов фиксируется при добыче, транспортировке и использовании ископаемых видов топлива, и поэтому страны мира прилагают усилия по «озеленению» энергетики, в основном, через сокращение использования углеводородов в производстве электричества, переход на возобновляемые источники энергии (ВИЭ), повышение производства «зеленого водорода» — самого чистого вида топлива.

В настоящее время ископаемое топливо обеспечивают в целом около 80% мировых потребностей в энергии и спрос на него пока еще велик.

Что предполагает Парижское соглашение

В конце июня 2023 года межгосударственное международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA, действует с 2009 года, представляет интересы 154 стран мира – прим. ред.), сообщило, что следование Парижскому соглашению о климате, при условии его полной реализации, поможет сократить выбросы двуокиси углерода (CO2) на 6% к 2030 году и на 56% (на 34 гигатонны) к 2050 году по сравнению с уровнем 2022 года. Для этого, в частности, необходим ежегодный ввод в эксплуатацию около 1000 ГВт с объектов ВИЭ, чтобы оставаться на траектории 1,5 °C.

Фото: recyclemag.ru

По сценарию IRENA для достижения цели «1,5°C» производство электроэнергии в мире увеличится более чем втрое за период 2020-50 годов, причем от 70% до 91% электроэнергии предполагается от ВИЭ, тогда как в 2020 году на ВИЭ пришлось суммарно по миру лишь 28% в общем объеме электроэнергии.

В IRENA верят, что к 2050 году для производства электроэнергии не будет использоваться мазут и уголь (сильно загрязняют экологию), природный газ будет обеспечивать лишь 5-7% от общей потребности в электроэнергии, а остальную часть покроют атомные электростанции (АЭС).

Фото: recyclemag.ru

Генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера считает, что «зеленый» энергетический переход должен стать стратегическим инструментом для создания более справедливого и инклюзивного мира.

Отметим, что глобальные инвестиции во все технологии энергетического перехода к 2050 году могут достичь рекордного уровня в 1,3-1,4 трлн долларов США против 486 млн долларов в 2020 году.

Препятствия в реализации проектов в области ВИЭ

Следует отметить, что капиталовложения в ископаемое топливо все еще почти вдвое превышают инвестиции в ВИЭ. Многие государства скептически относятся к развитию ВИЭ, т.к. энергия от ветра и солнца имеет риск нестабильности.

Однако для решения этих проблем по всему миру ведется разработка электрохимических систем накопления и преобразования энергии, позволяющих накапливать на аккумуляторах прерывистую и нестабильную электроэнергию от ВИЭ и обеспечивать ее стабильную подачу в энергосистему.

Кроме того, сложнейшая геополитическая ситуация в мире в 2022 году, усугубляемая военным противостоянием между РФ и Украиной — важнейшими игроками сырьевых секторов экономики, привела к росту волатильности энергетических рынков и подтвердила правильность взятого большинством стран мира курса на развитие «зеленых проектов».

В 2022 году в Еврозоне зашкаливали цены на газ (в 2021 году РФ обеспечила 40% потребностей ЕС в газе, сейчас — только 7-9%) и в преддверии отопительного сезона 2023-2024 года многие эксперты предрекают сложную зиму ЕС, преодолеть которую поможет система хранения энергии от ВИЭ.

Новый импульс к попыткам перейти в «зеленую» энергетику

Мировые процессы по декарбонизации делают проекты ВИЭ «трендом номер один» в сфере энергетики. В ноябре 2022 года на климатическом саммите COP27 в Египте страны G7 приняли амбициозный годовой план по декарбонизации пяти секторов промышленности — энергетика, транспорт, АПК, сталелитейная индустрия и водородная промышленность (на эти отрасли приходится половина от общих выбросов парниковых газов – прим. ред.).

С целью улучшения контроля и в соответствие с планом G7, уже к 2024-2025 годам планируется построить 50 крупных предприятий с нулевыми выбросами и создать 100 «водородных долин».

В каких странах развивается ВИЭ

В 2022 году к существующим мощностям в ВИЭ (солнечные электростанции — СЭС, станции на энергии ветра) были добавлены около 300 ГВт возобновляемых источников энергии во всем мире (рост на 83%), причем около 190 ГВт — от СЭС. Почти пятая часть дополнительных ВИЭ пришлась на Европу (новые станции).

Основной рост приходится на страны «Большой двадцатки», в которых уже в 2030 году от ВИЭ ожидается 50-69% всей производимой электроэнергии.

В целом, европейские страны более 30 лет активно развивают альтернативную энергетику. Так, по итогам 2020 года ветровая, солнечная и биоэнергетика плюс гидроэнергетика произвели более 40% электроэнергии в 27 странах ЕС.

Больше всего ВИЭ пользуются в Германии, Нидерландах, Дании, Швеции, Испании, Финляндии и Польше.

В странах СНГ наибольшее развитие ВИЭ отмечено в РФ, государствах Центральной Азии и в Казахстане, а также в Азербайджане и в Грузии.

Фото: creativosdrafts02.com

Наибольшие показатели производства «зеленой энергии» — у России, что объясняется ее масштабами и разными климатическими зонами. В 2022 году совокупная установленная мощность ВИЭ-генерации в РФ достигла 5,78 ГВт (правда всего 2,3% от мощности всех электростанций РФ). В 2022 году в России ввели в строй 16 объектов ВИЭ общей мощностью 412,3 МВт.

Благоприятные условия по развитию ВИЭ во многих странах СНГ вкупе с наличием общего электроэнергетического рынка стран Содружества создают перспективы для совместного использования солнечной и ветровой энергии в странах СНГ Этот тренд наблюдается практически с 2007 года, целью которой является обеспечение параллельной работы электроэнергетических систем государств-членов СНГ.

Среди стран СНГ наиболее активно концепцию «зеленой энергетики» в последние несколько лет развивает Азербайджан, в котором действует стратегия в сфере ВИЭ на 2022-2026 годы, а также Стратегия энергоперехода до 2030 года.

Азербайджан ускоряет шаги к «зеленой повестке»

Азербайджан с декабря 2016 года официально участвует в реализации Парижского соглашения по климату. Страна в последние годы ускорила шаги в направлении осуществления «зеленой повестки».

Фото: creativosdrafts02.com

Азербайджан имеет значительный потенциал ВИЭ: 157 ГВт ветровой энергии в азербайджанском секторе Каспийского моря, 27 ГВт ветровой и солнечной энергии на суше и 10 ГВт ветровой и солнечной энергии - на территориях Карабаха и Восточного Зангезура.

Согласно Global Solar Atlas, потенциал солнечной генерации в Азербайджане сравним с югом Италии, и почти в 1,5 раза превосходит Германию, а потенциал ветряной энергетики на полуострове Абшерон сравним с шельфовыми районами Северного моря.

Пока доля ВИЭ в энергобалансе Азербайджана незначительна (с учетом гидроэнергетики суммарно 17-18%), но к 2030 году она может достичь и даже превысить 30% за счет новых проектов, как на освобожденных территориях, так и в прикаспийской зоне.

Азербайджан планирует к 2050 году на 40% сократить эмиссию парниковых газов, а как экспортер газа в ЕС (поставляет газ в Европу по Южному газовому коридору с декабря 2020 года) он должен отвечать условиям «зеленой повестки» Европы.

По словам замглавы госагентства Азербайджана по альтернативным источникам энергии (AREA) Кямрана Гусейнова, каждому производителю ВИЭ в Азербайджане будут выдаваться соответствующие сертификаты о том, что он произвел какое-то определенное количество «зеленой энергии» за какой-то определенный промежуток времени. Ведь, оказавшись в сети, возобновляемая энергия неотличима и не отделена от энергии, вырабатываемой традиционным способом.

Благодаря такому сертификату, производитель электроэнергии сможет подтверждать свою деятельность в стране.

«Первым такой сертификат получит Masdar, поскольку в декабре 2023 года ожидается ввод в эксплуатацию Гарадагской солнечной электростанции (СЭС) мощностью 230 МВт. Позже, вероятно в 2024 году, завершится проект ACWA Power (Саудовская Аравия) по строительству Хызы-Абшеронской ветряной электростанции мощностью 240 МВт, за ним - проект BP по созданию в Джабраильском районе солнечной электростанции (СЭС) «Шафаг» мощностью 240 МВт. Они тоже получат соответствующие сертификаты», - отметил Гусейнов.

Амбициозные проекты «Страны Огней»

Среди других компаний, привлеченных за последние 2-3 года в сферу развития ВИЭ: Fortescue Future Industries (Австралия, 12 ГВт, проект вместе с SOCAR), ACWA Power (суммарно изучаются возможности по производству 2,5 ГВт).

Отмечен прогресс по проекту частной азербайджанской компании «Caspian Hydrogen Development Group» (CHDG) и «Азербайджанской инвестиционной компании» вместе с испанской Elecnor по строительству Гарадагской ветряной электростанции мощностью 70-100 Мвт.

Минэнерго Азербайджана 1 июня 2023 года подписало с китайской «China Gezhouba Group Overseas Investment» Меморандум намерений о реализации проектов в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) мощностью 2 ГВт.

3 июня 2023 года Минэнерго Азербайджана был подписан меморандум с французской «TotalEnergies» по сотрудничеству в оценке проекта строительства солнечной электростанции (СЭС) мощностью 250 МВт и ветряной электростанции (ВЭС) на 250 МВт в Нахчыване и Восточном Зангезуре.

Кроме того, власти Азербайджана в Нахчыване с привлечением иностранных инвесторов планируют реализацию проектов строительства ВЭС и СЭС мощностью 1,5 тыс. МВт, из которых как минимум 1 тыс. МВт будут экспортироваться в Турцию и Европу.

По мнению министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова, Азербайджан до конца 2026 года может ввести в эксплуатацию солнечные и ветряные электростанции общей мощностью 1800 МВт, что позволит высвободить 1 млрд кубометров газа для экспорта.

Среди амбициозных планов Азербайджана — экспорт «зеленой» энергии по двум направлениям - посредством силового кабеля через Грузию по дну Черного моря в Европу в объеме 4 ГВт, и через Зангезурский коридор в Нахчыван и далее в Турцию в объеме 1 ГВт.

В рамках Бакинской энергетической недели 1 июня 2023 года в столице Азербайджана прошло третье министерское заседание по реализации подписанного в декабре 2022 года «Соглашения о стратегическом партнерстве в области развития и передачи зеленой энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Венгрии и Румынии».

В Баку участники этого проекта согласовали присоединение к проекту и Болгарии, и стартовала подготовка ТЭО этого проекта, который поддерживается Еврокомиссией, которой для этого планируется предоставить 2,3 млрд евро.

Проект касается прокладки подводного через Черное море электрического кабеля «Black Sea Energy» мощностью 1000 МВт и протяженностью 1195 км. Кабель будет предназначен для поставок «зеленой» электроэнергии, производимой в Азербайджане, через Грузию и Черное море в Румынию для последующей транспортировки в Венгрию и остальную часть Европы.

Фото: russian.news.cn

В целом, как ожидается, до 2030 года энергогенерации за счет ВИЭ могут в Азербайджане увеличиться до 5 ГВт. Причем вопрос производства «зеленого водорода» в этой стране изучается всеми производителями ВИЭ.