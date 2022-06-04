Есть ли будущее у североказахстанской астрономии

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – О зарождении и становлении астрономической науки в Северо-Казахстанской области и работе единственной в регионе обсерватории корреспондент МИА «Казинформ» поговорила с астрономом, профессором университета им. М. Козыбаева Андреем Солодовником.

Разговариваем в той самой обсерватории. Небольшое здание, «святилищем» которого является совершенно миниатюрных размеров площадка, где установлен огромный телескоп. Его появлению предшествовала большая история. Собирали телескоп, кстати, на петропавловском заводе.

«По профессии и по призванию я астроном. В 1976-м году окончил университет в нынешнем Екатеринбурге. Распределение в то время было довольно сложным. И вместо астрономии я попал в геодезию. Но через какое-то время понял, что не могу не заниматься наукой. Через год написал заявление и вернулся в Петропавловск. Работал на заводе им. Ленина и параллельно штудировал университетские курсы. Поступил в аспирантуру Астрофизического института Академии наук РК в Алматы. Там влился в коллектив лаборатории физики Луны и планет, встретился с реальными учеными. Во главе лаборатории стоял всемирно известный ученый Виктор Тейфель. Думал, напишу пару статей и уже увижу смысл жизни», - сказал А.Солодовник.

Написал, конечно, гораздо больше. После аспирантуры вновь вернулся в родной город. Его пригласили преподавать в местном педагогическом институте. Оказалось, что преподавательская и научная деятельность прекрасно сочетались. Через некоторое время защитил диссертацию в Киеве в главной астрономической обсерватории Академии наук Украины. В 1987-м году А.Солодовник стал кандидатом наук и снова возник вопрос, что делать дальше.

С этого периода началась большая история североказахстанской обсерватории. Со взлетами и рецессиями, с удивительными открытиями и планами на будущее.

«В это время как раз строился первый корпус университета. Там, где ныне башня с часами, по проекту была учебная обсерватория. Построили ее на редкость бездарно, купол не вращался, инструментов никаких не было. Но сказали: действуй! И поддержали. В городе Фрунзе, ныне Бишкеке, оказался свободным телескоп. Мы отправили туда КамАЗ, хотя и с «приключениями», но привезли инструмент в 1989 году. Ректором тогда был Альберт Малыгин, он и помог создать за городом первую обсерваторию. Строилось здание на территории Агробиостанции института и часть его отдали нам, чтобы можно было сделать открывающуюся крышу. Со студентами установили телескоп. Обсерватория была за городом, но добирались, проблем не было. Позднее, а это был уже 1991-й год, трудное время настало, нам сообщили, что в Крыму есть комплект оптики, изготовленный для советского сверхгигантского телескопа. Мы его с огромным трудом приобрели – деньги в Россию было сложно перевести. Решили, что будем делать большой университетский телескоп», - делится воспоминаниями А.Солодовник.

Но сменилось руководство вуза, интерес к астрономии, по словам ученого, поубавился и проект «заморозили» на какой-то период. Без денег было сложно что-либо изготовить. Прошло время и снова у вуза – новый ректор. Ундасын Ашимов дал добро на реализацию проекта. Подключились архитекторы, объявили конкурс на эскиз. Условие при этом было – изготовить телескоп на местных заводах. В то время помогли железнодорожники, которые помогли довезти детали для него до Петропавловска.

К 2004-му году завершили и строительство обсерватории на территории университета, и сборку телескопа.

«Материальная база у нас состоялась. Конечно, какое-то время мы потратили на настройку. Но есть одна проблема: астрономия в городе не делается, разве что учебная. Подсветка очень мешает этому. Честно говоря, мы хотели, чтобы обсерватория размещалась за городом, на территории Агробиостанции, либо на окраине Петропавловска. Обсерватория задумывалась как мультиплекс, в котором будет несколько составляющих. В том числе учебная. Как только построили обсерваторию, открыли астрономическую специальность. Наши студенты проходят хорошую подготовку, мы успешно соперничаем с университетом аль-Фараби. В этом году в мае прошла астрономическая студенческая олимпиада Казахстана. Наш студент Роман Зырянов занял 1-е место. На школьных международных олимпиадах тоже наши дети побеждают. Научно-популярная составляющая обсерватории – работа планетария, который при ней был создан. До пандемии огромное количество детей приходили к нам. Сейчас эта деятельность возобновляется. Затем - исследовательская составляющая в той части обсерватории, где стоит телескоп. На первом этаже здания планировали создать постоянно действующую музейную экспозицию. Составили перечень необходимого, но снова сменилось руководство университета», - говорит ученый.

С открытием обсерватории возникла проблема: как сделать так, чтобы приобретенное дорогостоящее оборудование не простаивало. Нужны были средства, чтобы привлекать специалистов, которые бы работали над научными программами. Выход нашли в привлечении грантов.

«Нас поддержали в Астрофизическом институте АН Казахстана. В 2005-м году мы заключили с ними договор на наблюдение за серебристыми облаками. Проект оказался перспективным, а потому и долгим. Правительство и Министерство образования и науки лояльно отнеслось к астрономии и к фундаментальным исследованиям в целом. В начале 2000-х годов был своего «золотой век» финансирования. Выиграли сразу несколько грантов по изучению физики верхней атмосферы, природы Луны и переменных звезд. Образовались три исследовательских группы, работа закипела, идеи про запас были. Во-первых, мы полагали, что серебристые облака – показатель климатических изменений. Сейчас это очевидно (в том числе и по итогам наших работ), а тогда это был вопрос, который только обсуждался. Лунные явления – тема, в которой мало кто участвует. И определенно новая идея у нас была о природе долгопериодических переменных звезд. Начали публиковаться. Тогда еще не было таких железных шор, как статья с импакт-фактором или согласование любого фото или цитат с авторами, или предвзятое рецензирование. Тем не менее мы завязали контакты с зарубежными учеными, которые делились своим опытом, и мы быстро освоили все правила. До 2014-го года мы неплохо работали по этим направлениям», - сказал А.Солодовник.

Затем случился первый кризис, финансирование значительно урезали. И восстановление началось только в 2020-м году. Условия стали гораздо жестче, но зато отчеты - демократичнее.

За пять лет работы североказахстанские ученые получили уникальные результаты. Доказали, что развитие процессов в верхней атмосфере – на высоте примерно 80 км – определяются тем, что происходит вблизи поверхности земли. Написали и довольно быстро опубликовали статьи в весомых европейских научных журналах. Воодушевились и получили грант.

«Роль научного руководителя – заглядывать вперед. Видеть, что делать дальше. Стараюсь, чтобы мои студенты этому научились. В науке затруднительно заработать много денег, молодежь же озадачена именно этим. Надеемся, что в новом корпусе университета будут лаборатории, в которых будет работать на постоянно основе исследовательский персонал. Тогда сотрудники не будут бояться, что закончится грант, и им нечем будет кормить семью. Но пока у нас все вертится вокруг коммерциализации. К сожалению, фундаментальная и прикладная науки осмысленно не подразделяются. Канул в Лету и реестр государственных открытий. Например, в последней работе мы обнаружили удивительный феномен. Оказывается, развитие атмосферных процессов в Южном полушарии, на примере Антарктиды, напрямую определяется летним температурным режимом в атмосфере. Значит процессы в нижнем и верхнем слое связаны. Получилась блистательная статья, в основе которой была дипломная работа студента Бакыта Такенова», - говорит А.Солодовник.

В работе у североказахстанских ученых есть еще нескольких интересных статей, в планах – перспективные и новые для Казахстана проекты, в том числе и с практическими приложениями.

«Мы создали проект под названием «Центр космического мониторинга». Сейчас есть различные роботизированные комплексы для астрономии. У нас есть специалисты, которые могут на них работать, и территория бывшего пионерского лагеря, где можно проводить исследования. Она расположена в 30 км от города, где нет существенной застройки и засветки ночного неба. Нам предлагают москвичи (МГУ им. Ломоносова) приобрести комплекс под названием «Мастер-2» и участвовать в совместных программах. Управлять телескопом он позволяет дистанционно. Всю информацию студенты и руководители научных тем получают в обсерватории. Мы подготовили своего рода бизнес-план, обосновали необходимость его покупки, коммерциализацию проекта. В частности, по гранту могли бы следить за космическим мусором, поскольку по орбитам много чего летает и может угрожать и МКС, и группировкам спутников, а также за объектами, опасно сближающимися с Землей. Метеориты даже 20-ти метровые уже несут угрозу, а обнаруживаются только на близком подлете к Земле. Челябинский метеорит 2013-го года много чему научил. На Землю упало 1,5-2 тонны, но влетело в атмосферу несколько сотен тонн. К счастью, никто не погиб, но ударная волна нанесла большой урон городу. Пока нет средств противодействия, есть только возможность предупреждения о возможном падении. Место его можно с достаточно высокой точностью вычислить», - говорит А.Солодовник.

Чтобы все эти планы претворить в жизнь, необходимо приобрести телескоп, стоимость которого с учетом нового курса составляет около 250 млн тенге. Ученые надеются, что к этому вопросу подключится и Министерство образования и науки, и местные органы власти.

В дальнейшем североказахстанские астрономы планируют развивать свою деятельность в направлении создания микроспутников, которые могли бы осуществлять мониторинг поверхности земли, атмосферы и ближнего космоса.



