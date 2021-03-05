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    «Есть идея»: конкурс детских социнициатив проходит в Костанайской области

    5 Марта 2021, 21:40

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанае проходит уже ставший традицией ежегодный областной конкурс детских социальных инициатив и творческих проектов «Есть идея», передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Региональным центром психологической поддержки и дополнительного образования в рамках реализации программы «Рухани жаңғыру», подпроекта «Дарынды ұрпақ – ел болашағы» уже более 5 лет проводится конкурс детских социальных инициатив и творческих проектов «Есть идея».

    «Конкурс направлен на развитие у детей таких качеств, как социальная ответственность, милосердие, доброта, отзывчивость, сострадание, любовь к Родине. За это время созданы проекты, которые с успехом были реализованы участниками конкурса в своих регионах. Это такие проекты, как «Люди одного мира» Камыстинский район, «Сто успешных выпускников школы» Житикаринский район, «Развитие волонтёрского движения в школе. Кто если не я» город Рудный», - рассказывает директор центра психологической помощи и дополнительного образования Елена Петренко.

    Участниками конкурса являются ребята 13- 17 лет, имеющие активную гражданскую позицию и обладающие навыками исследовательской деятельности.

    Победители областного этапа определятся после завершение конкурса, 31 марта. Они же и представят свои проекты на республиканском конкурсе творческих проектов «Моя инициатива моей Родине».

    Автор:

    Жанна Мусабаева

    Костанайская область Культура Социальная поддержка Рухани жаңғыру Общество Молодежь 30 лет Независимости
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