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    Есть идеи по совместной работе с Казахстаном – Джанни Инфантино

    3 Мая 2023, 19:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поздравил сборную Казахстана с победой над командой Дании в рамках отборочного турнира к чемпионату Европы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я должен поздравить Казахстан с последней победой над сборной Дании. Это была очень сложная игра. Казахстан победил одну из лучших европейских сборных. Это был очень серьезный матч. Это не была товарищеская игра. Дания, конечно, хотела выиграть, но Казахстан победил. Конечно, это всего один матч, но как он прошел - это символ для молодой страны с очень богатой культурой, историей. Страна, которая гордится собой и это отражается на игре вашей сборной», - сказал Джанни Инфантино на пресс-конференции в Астане.



    Глава ФИФА также поздравил казахстанских футболистов и с успешным выступлением в Лиге наций.

    «В Лиге наций сборная Казахстана провела очень успешную отборочную кампанию. В последние годы работа, которая проводится в рамках инвестирования массового футбола, и синергия между федерацией футбола и Правительством Казахстана принесет еще больше плодов. Есть определенные идеи, как можем работать вместе и это будет отражаться на национальной сборной Казахстана. Казахстан находится на правильном пути и последние результаты это подтверждают», - добавил Джанни Инфантино.

    Напомним, сегодня президент ФИФА Джанни Инфантино прилетел в столицу Казахстана с рабочим визитом.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Футбол Сборная Казахстана
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