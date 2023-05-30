Есть факты сращивания правоохранителей с наркодельцами – Генпрокурор РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Количество правонарушений за последние три года в Казахстане неуклонно снижается. Об этом заявил генеральный прокурор РК Берик Асылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Количество правонарушений в последние три года неуклонно снижается. В рейтинге стран по уровню преступности индекс Казахстана признан умеренным. Ситуация на контроле и стабильна. Это не повод для успокоения. Мы должны усилить профилактическую работу тех видов преступлений, которые оказывают наиболее негативное влияние на безопасность граждан», - сказал он на заседании Координационного совета РК по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью.

Генпрокурор отметил, что особое беспокойство вызывает проблема употребления и распространения синтетических наркотиков. Несмотря на то, что объем изъятой «синтетики» увеличился с три раза, в то же время «мефедрон», «соль» и другую «синтетику» активно продают через интернет и закладчиков. Как и прежде, большой упор идет на задержание потребителей. Есть факты сращивания правоохранителей с наркодельцами.

«Остается актуальной проблема детской преступности и посягательства в их отношении. Вызывает общественный резонанс преступления, совершенные на почве бытового конфликта. Основные триггеры – безработица, социальная неустроенность, падение доходов, миграция и употребление алкоголя. Только в прошлом году продажи крепкого алкоголя выросла почти вдвое. Не срабатывает запрет на реализацию алкоголя в ночное время. Практически в каждом городе есть известная всем точка, где его можно приобрести в позднее время суток», - заключил Берик Асылов.



