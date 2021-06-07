Есть чему поучиться - министр антимонопольного регулирования Беларуси оценил работу Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Владимир Колтович рассказал, как в стране развивается антимонопольная служба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе международного круглого стола «Роль конкурентной политики в повышении экономического благосостояния государства», посвященного 30-летию антимонопольной службы Республики Казахстан, Владимир Колтович поздравил казахстанских коллег с юбилейной датой.

«Вы пришли с хорошими результатами. У вас есть чему поучиться, и мы искренне радуемся за ваши успехи», - обратился в ходе мероприятия министр.

Как он отметил, Антимонопольное законодательство в Республике Беларусь начало свое действие в 1992 году.

«Мы приближаемся к 30-летней отметке. У нас другая история, все развивалось циклично. Как отдельный государственный орган только в 2016 году мы начали работать на рынке. Основными направлениями нашей работы по-прежнему является регулирование естественных монополий, регулирование государственных закупок, защита прав потребителей, вопросы, связанные с инфляцией. Ключевой задачей является развитие конкуренции в отраслях экономики», - отметил Владимир Колтович.

Вместе с тем министр прокомментировал развитие системы биржевой торговли. Отметим, что 5 октября 2020 года Агентству по защите и развитию конкуренции Казахстана переданы функции и полномочия по государственному контролю и лицензированию деятельности в сфере товарных бирж.

«Вы сказали о том, что недавно было принято решение, что биржевые торги будут находиться в сфере компетенции вашего Агентства, мы также работаем как регулятор в области биржевых торгов. Пользуясь случаем, приглашаем вас к нам на биржу, может мы обменяемся опытом и найдем точки роста», - обратился министр антимонопольного регулирования Беларуси к председателю Агентства Серику Жумангарину.

Спикер также рассказал, что Беларусь усовершенствовала законодательство, сформированы практики, направленные на развитие антимонопольной деятельности и подготовку кадров.

«Мы приняли решение и изменили порядок четырех законов, в том числе закон о противодействии монополистической деятельности. Этот закон работал практически 3,5 года, мы внесли план на следующий год по внесению изменений. Мы изменили закон о естественных монополиях. Это сразу же дало результат. Например, были выведены из сферы естественных монополий услуги почтовой и фиксированной телефонной связи. На рынке же за год появился новый оператор почтовой связи, который показывает значительные темпы роста и может через два года являться серьезным конкурентом «Белпочты».

По словам министра, сегодня основной проблемой является ценовое регулирование и инфляция.

«Мы, к сожалению, принимаем ряд решений, которые на наш взгляд отбрасывают назад - это прямое административное регулирование некоторых товарных групп, так называемых социально значимых товаров», - рассказал Владимир Колтович.

Напомним, в режиме онлайн состоялся международный круглый стол «Роль конкурентной политики в повышении экономического благосостояния государства», посвященный 30-летию антимонопольной службы Республики Казахстан.