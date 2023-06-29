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    Если не примут правила игры, применим весь спектр принудительного взыскания – замгенпрокурора о новом законе

    29 Июня 2023, 15:40

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Сената одобрили закон РК «О возврате государству незаконно приобретенных активов» и сопутствующие к нему законы. После подписания документа Президентом, в стране будут установлены два способа возврата активов. Они будут носить добровольный или принудительный характер, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Всегда есть дамоклов меч. В законе, который направлен на возврат активов, дается конкретные два пути возврата. И если они добровольно не принимают эти правила игры, призыв государства, и тем самым заявляют, что не разделяют курс на социальную справедливость, соответственно, к ним будет применяться весь спектр принудительного взыскания, в том числе уголовные дела. В рамках которых можно натолкнуться и найти новые экономические правонарушения. И поэтому, я думаю, всегда чаша весов имеется, они должны взвесить все тщательно», - сказал он в кулуарах заседания Сената Парламента РК.

    Замгенпрокурора отметил, что отсутствие ответственности за добровольный возврат является стимулирующим фактором. При этом Улан Байжанов подчеркнул, что преступником человека может назвать только суд.

    «Для того, чтобы признать виновным человека, нужно возбудить дело, провести тщательное расследование, передать дело в суд, чтобы суд исследовал все обстоятельства дела, установил, что все обстоятельства рассмотрены всесторонне глубоко, и признал виновным. И только после этого вы можете назвать его виновным», - пояснил он.

    Ранее он разъяснил, как будет формироваться штат специального ведомства по вопросам возврата незаконно приобретенных активов.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Генпрокуратура
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