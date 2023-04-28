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    Если аптека отказала в выдаче лекарств – рекомендации столичного горздрава

    28 Апреля 2023, 11:39

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Руководитель отдела лекарственного обеспечения управления общественного здравоохранения города Астаны Фатима Смагулова поделилась рекомендациями на случай, если аптека отказывает в выдаче лекарств, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Каждый случай нужно рассматривать индивидуально, возможно, еще не было поставки в этом месяце. Но при этом, если позвонить дистрибьютеру, поставщику можно ускорить. И препарат могут привезти в тот же день. Если пациент только встал на учет в поликлинику, препаратов для него может и не быть. В этом случае поликлиника подает заявку в ФСМС, после чего заявка направляется на закуп в «СК-Фармацию». Пока идет процедура закупа возможно перераспределение из других поликлиник или, если есть в наличии на складе, препараты также отгружаются в течение нескольких дней», - сказала Фатима Смагулова на брифинге в организации.

    Она также сообщила и о других путях ускорения процесса получения необходимых лекарственных средств.

    «Касательно амбулаторного лекарственного обеспечения – жителей столицы принимает единый контакт центр «I-Komek» акимата Астаны по номеру: 109. Кроме того, чтобы отслеживать вопросы бесплатного лекарственного обеспечения, у «СК-Фармация» действует контакт-центр с коротким номером: 1439. Он аккумулирует все данные населения о сбоях поставок и предоставляет информацию о сроках и датах поставок необходимых медикаментов. Также консультацию по вопросам ОСМС можно получить в контакт-центре по номеру: 1406. Все звонки бесплатны и доступны как для городских, так и для мобильных телефонов», - добавила спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Здравоохранение Общество
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