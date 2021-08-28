Эскизные проекты новых многоэтажек показал аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов заявил, что в Петропавловске нужно использовать новые архитектурные решения при строительстве домов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На отчете перед депутатами областного маслихата глава региона показал проекты будущих домов.

«Весной началось строительство двух 18-ти этажных коммерческих дома на пересечении улиц Астана и Интернациональная. На месте старого рынка появится современный жилой комплекс. Алматинская компания «Базис А» заходит со своими инвестициями в Петропавловск, планирует возвести многоэтажные дома в микрорайоне «Набережный». «Стройкомпания» начала строить многоквартирный дом на пересечении улиц Конституции и Васильева. Турецкая компания YDA представила проект по строительству трех современных высотных домов», - рассказал К. Аксакалов.

Аким области отметил, что новая программа по реновации дает возможность привлекать инвесторов и проводить снос аварийного и ветхого жилья. Всего по городу снесли более 1,6 тысячи ветхих частных домов. До конца года планируют снос еще 300 старых домов.

Говоря о развитии отрасли жилищного строительства в целом, глава региона отметил, что в этом году выделили на возведение нового жилья 27 млрд тенге. До конца года намерены построить 3,5 тысячи квартир.

«Сейчас по области строят 51 многоквартирный дом, в том числе 22 – коммерческих. В микрорайоне «Жас Өркен» возводят 12 бюджетных домов на 1,3 тысячи квартир. Начнем строительство еще шести многоэтажек. Перспективный район по улице Уалиханова. Здесь скоро откроется новая школа, запроектирован детский сад, строятся семь бюджетных домов на 558 квартир. Расширяется микрорайон «Береке». Строим восемь многоэтажек, в два дома уже заселились очередники. В планах строительство еще двух домов», - рассказал аким области.

Индивидуальное жилищное строительство развивают в микрорайонах «Солнечный-2» и «Южный». Подводят инфраструктуру. Более трех тысяч готовых земельных участков получат очередники.

«В целом, за первое полугодие объём строительных работ превысил 23 млрд тенге. В рамках Комплексного плана за 5 лет планируем построить 2,3 млн квадратных метров жилья, или более 21 тысячи квартир», - сказал К. Аксакалов.