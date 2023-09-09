Есенгельды Ерубаев назначен директором департамента в НК «КазМунайГаз»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Есенгельды Ерубаев назначен директором департамента бюджетирования и планирования АО НК «КазМунайГаз», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

Е.Ерубаев окончил университет в Анкаре по специальности «Мировая экономика», а также Высшую школу бизнеса в Алматы, получив степень MBA (сертификат АМВА международного уровня).

Имеет около 20 лет опыта работы в нефтедобывающих организациях, из которых 14 лет в группе компаний «КазМунайГаз», в т.ч. 5 лет на руководящих должностях. Начинал трудовую карьеру в нефтегазовой отрасли в АО «ПетроКазахстанКумкольРесорсиз» в 2004 г. на должности младшего специалиста отдела бюджетирования и контроллинга, в 2014 г. получил назначение на должность начальника отдела бюджетирования. С 2016 г. занимал должность финансового директора в СП «ТузкольМунайГаз Оперейтинг».

В 2021 г. был принят в департамент бюджетирования и планирования КМГ в качестве начальника отдела, далее работал начальником управления планирования нефтедобывающих и разведочных организаций. До назначения исполнял обязанности директора департамента.