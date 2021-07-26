Еще восемь казахстанских вузов присоединились к акции среди вакцинированных студентов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расширяется список казахстанских вузов, которые проведут акции среди вакцинированных студентов и преподавателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.
Ранее Министерство образования и науки сообщило о поручении главы ведомства А. Аймагамбетова по стимулированию студентов и преподавателей к вакцинации для защиты своего здоровья.
Меры уже приняли 20 казахстанских вузов, на сегодня список пополнился еще 8 университетами. Таким образом ректоры вузов поддерживают работу по усилению темпов вакцинации, которая сейчас проходит во всем мире.
Перечень вузов, которые примут конкретные меры для стимулирования студентов и преподавателей к вакцинации:
· Satbayev University
· Карагандинский технический университет
· Атырауский университет нефти и газа имени С.Утебаева
· Торайгыров Университет
· Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина
· Южно-Казахстанский государственный педагогический университет
· Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Ясави
· Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати.
Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов призвал педагогов активно участвовать в процессе вакцинации.