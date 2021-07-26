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    Еще восемь казахстанских вузов присоединились к акции среди вакцинированных студентов

    26 Июля 2021, 11:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Расширяется список казахстанских вузов, которые проведут акции среди вакцинированных студентов и преподавателей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

    Ранее Министерство образования и науки сообщило о поручении главы ведомства А. Аймагамбетова по стимулированию студентов и преподавателей к вакцинации для защиты своего здоровья.

    Меры уже приняли 20 казахстанских вузов, на сегодня список пополнился еще 8 университетами. Таким образом ректоры вузов поддерживают работу по усилению темпов вакцинации, которая сейчас проходит во всем мире.

    Перечень вузов, которые примут конкретные меры для стимулирования студентов и преподавателей к вакцинации:

    · Satbayev University

    · Карагандинский технический университет

    · Атырауский университет нефти и газа имени С.Утебаева

    · Торайгыров Университет

    · Казахский агротехнический университет им. С.Сейфуллина

    · Южно-Казахстанский государственный педагогический университет

    · Международный казахско-турецкий университет имени Х. А. Ясави

    · Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати.

    Ранее министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов призвал педагогов активно участвовать в процессе вакцинации.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Образование Вузы Здравоохранение МОН Вакцинация Асхат Аймагамбетов
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