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    13:25, 28 Май 2021 | GMT +6

    Ещё в одном ТЦ начали вакцинировать против КВИ в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Список торговых точек в Нур-Султане, где вакцинируют граждан против коронавирусной инфекции, пополнил торговый дом «Евразия», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

    Здесь на выбор граждан предоставляются 2 вида вакцины: российский препарат «Спутник-V» и китайская вакцина «Sinofarm Hayat-Vak».

    «Для охвата вакцинацией населения, проживающего в одном из густонаселенных районов города, мы решили организовать прививочные пункты и в торговом доме «Евразия». Жители этого района не раз обращались с просьбой открыть прививочные зоны в этом комплексе. Совместно с Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля по городу Нур-Султан мы рассмотрели возможность данного вопроса и приняли решение развернуть пункты вакцинации для удобства граждан. Прививать здесь будут, соблюдая все эпидемиологические требования, как и везде», - отметили в Управлении общественного здравоохранения города.

    Прививочная зона организована в ТД «Евразия-3» на 4 этаже. Регистрация на вакцинацию проводится до 19:30 согласно графику прививочной бригады и режиму работы торгового дома.

    Напомним, на сегодня в столице пункты вакцинации открыты в ТРЦ «Mega Silk Way», «Keruen», «Хан Шатыр» и «Абу-Даби Плаза», «Азия Парк», «Сарыарка», в торговых домах «Артем», «Алем», «Евразия». По поручению акима города Алтая Кульгинова, количество пунктов вакцинации было увеличено в 3 раза.

    По данным Управления на складах имеется достаточное количество доз вакцин российского «Спутник-V» и китайской вакцины «Sinofarm Hayat-Vak». В ближайшее время ожидается поставка отечественного препарата для вакцинации «QazVac», добавили в ведомстве.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация Астана Главная Минздрав РК
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