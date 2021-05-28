Ещё в одном ТЦ начали вакцинировать против КВИ в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Список торговых точек в Нур-Султане, где вакцинируют граждан против коронавирусной инфекции, пополнил торговый дом «Евразия», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт столичного акимата.

Здесь на выбор граждан предоставляются 2 вида вакцины: российский препарат «Спутник-V» и китайская вакцина «Sinofarm Hayat-Vak».

«Для охвата вакцинацией населения, проживающего в одном из густонаселенных районов города, мы решили организовать прививочные пункты и в торговом доме «Евразия». Жители этого района не раз обращались с просьбой открыть прививочные зоны в этом комплексе. Совместно с Департаментом санитарно-эпидемиологического контроля по городу Нур-Султан мы рассмотрели возможность данного вопроса и приняли решение развернуть пункты вакцинации для удобства граждан. Прививать здесь будут, соблюдая все эпидемиологические требования, как и везде», - отметили в Управлении общественного здравоохранения города.

Прививочная зона организована в ТД «Евразия-3» на 4 этаже. Регистрация на вакцинацию проводится до 19:30 согласно графику прививочной бригады и режиму работы торгового дома.

Напомним, на сегодня в столице пункты вакцинации открыты в ТРЦ «Mega Silk Way», «Keruen», «Хан Шатыр» и «Абу-Даби Плаза», «Азия Парк», «Сарыарка», в торговых домах «Артем», «Алем», «Евразия». По поручению акима города Алтая Кульгинова, количество пунктов вакцинации было увеличено в 3 раза.

По данным Управления на складах имеется достаточное количество доз вакцин российского «Спутник-V» и китайской вакцины «Sinofarm Hayat-Vak». В ближайшее время ожидается поставка отечественного препарата для вакцинации «QazVac», добавили в ведомстве.