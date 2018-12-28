Еще три населенных пункта газифицировали в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В Туркестанской области в преддверии Нового года около 2,5 тысяч жителей трех населенных пунктов Толебийского района получили доступ к природному газу. В ходе рабочей поездки в район аким области Жансеит Туймебаев посетил населенные пункты Жанатурмыс, Кайнар, Нысанбек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного акимата.

«Совсем недавно в стране отметили 27-ую годовщину Независимости. И вот теперь, в преддверии новогодних праздников жители еще трех населенных пунктов района получили доступ к голубому топливу. В целом, по сравнению с другими районами и городами в Толебийском районе ведется активная работа по обеспечению населения природным газом. В ближайшем будущем все населенные пункты района будут обеспечены природным газом. Все это стало возможным благодаря исполнению задач, обозначенных в ежегодных Посланиях Главы государства», - сказал Ж.Туймебаев.

Отметим, на сегодняшний день газифицированы 39 из 55 населенных пунктов Толебийского района, доля газификации составила 82%.

В целях газификации еще 6 населенных пунктов района на разработку ПСД из местного бюджета было выделено 50 млн. тенге. В настоящее время проектно-сметная документация разработана, ожидается получение положительного заключения государственной экспертизы.

Как отметили в областном акимате, в период с 2019 по 2020 годы планируется на 100% обеспечить жителей района природным газом.