Еще трех граждан Казахстана эвакуировали из Судана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Еще трех граждан Казахстана эвакуировали из Судана из-за эскалации вооруженного конфликта. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с эскалацией вооруженного конфликта в Судане между вооруженными силами Судана и силами быстрой поддержки наше посольство в Египте, которое курирует Судан и Эфиопию, а также генеральное консульство в Джидде занимается вопросом эвакуации граждан Казахстана. Изначально было известно лишь о трех казахстанцах. После публикации этой информации в СМИ к нам в министерство обратились еще 14 граждан, которые находились на территории Судана. По подсчетам наших посольств до эскалации конфликта на территории Судана в общей сложности находилось 17 граждан Казахстана», - сказал Айбек Смадияров.

По его словам, большая часть из них прибыла в Судан для осуществления трудовой деятельности в частной горнодобывающей компании.

«На сегодняшний день при содействии иностранных посольств, которые находятся в Судане, это и российское посольство и турецкое, посольство Эфиопии, Иордании, с кем у нас есть хорошие отношения, через них мы работали. При их содействии шесть граждан Казахстана были эвакуированы через близлежащие страны. Их доставили в Иорданию, Эмираты, Саудовскую Аравию, Джидду и Эфиопию», - уточнил Айбек Смадияров.

Одна гражданка Казахстана, являющаяся сотрудником ЮНИСЕФ ООН, разместилась в кампусе ЮНИСЕФ в Иордании. Другая наша соотечественница по своему желанию решила остаться в ОАЭ. Четверо казахстанцев прибыли в Казахстан. Из 17 человек шестеро выехали за пределы Судана.

«Остальные 11 наших граждан по своему желанию остались в Судане. 10 из них являются работниками горнодобывающей частной компании. Одна гражданка - сотрудница организации «Врачи без границ». Она решила там остаться, мы с ней тоже на связи. Во время разговора с руководителем этой горнодобывающей компании мы договорились, что в случае эскалации конфликта и опасности для наших граждан, они будут немедленно эвакуированы. Такая договоренность есть. Эта эвакуация была осуществлена при помощи других иностранных посольств, так как в Судане у нас нет нашего посольства, но дипломаты разных стран друг-другу помогают и это нормальная практика. Меня сегодня спросили, почему российский самолет привез. Во время COVID-19 мы тоже помогали, граждан Беларуси, России, Кыргызстана возили. Это нормальная практика», - резюмировал Айбек Смадияров.

Ранее сообщалось, что трех казахстанок эвакуировали из Судана.



