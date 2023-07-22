Еще шесть автобусных маршрутов изменят движение в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Еще шесть автобусных маршрутов изменят свое движение, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

«До завершения ремонтных работ, временно изменена схема движения маршрутов 13, 19, 24, 24Н, 33, 40», - сообщили в CTS.

Ранее сообщалось об изменении движения двух автобусных маршрутов.

Ранее сообщалось, что согласно информации Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры г. Астаны с 20 по 24 июля текущего года планируется проведение ремонтных работ по проспекту Ш.Кудайбердиулы. В связи с этим, будет перекрыто движение для автотранспортных средств, а также будут временно изменены схемы движения 15 маршрутов.

С измененной схемой движения маршрутов можно ознакомиться на картинке.