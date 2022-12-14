Еще пять золотых медалей завоевали казахстанские борцы на ЧМ-2022 по қазақ күресі

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во второй день мирового первенства по қазақ куресі, которое в эти дни проходит Астане во Дворце имени Жаксылыка Ушкемпирова, казахстанские палуаны завоевали пять золотых и одну серебряную медали, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Ассоциации «Qazaq kuresi».

Победители определялись в шести весовых категориях, в четырех — у мужчин и двух — среди женщин.

Во второй день мирового первенства гимн Казахстана звучал пять раз. На высшую ступень пьедестала почета среди мужчин поднялись казахстанские палуаны: Бекхан Толепов (55 кг), Нур Аманшукыров (66 кг) и Жумажан Кожамбеков (74 кг).

Казахстанки же не имели себе равных в обеих программах второго дня соревнований. Чемпионками мира стали Рауза Нурмахаметова (55 кг) и Зарина Сарипова (65 кг).

Еще один казахстанец Марат Нигматулаев взял «серебро» в весовой категории 60 кг.

350 борцов из почти 40 стран принимают участие в первом чемпионате мира. Соревнования проходят в трех возрастных группах: взрослые, юношеские и юниоры. Сегодня проходит третий день мирового первенства по қазақ куресі.

В первый день ЧМ-2022 казахстанцы завоевали три «золота».





Фото: www.instagram.com/qazaqkuresi.kz