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    Еще пять млн доз вакцины от коронавируса доставят в Азербайджан

    28 Апреля 2021, 09:52

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Азербайджан планируется доставить еще пять миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом сказал председатель парламентского комитета по здравоохранению АР Ахлиман Амирасланов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Каждый должен принимать активное участие в повышении осведомленности о важности вакцинации. Сейчас вакцинируются граждане старше 40 лет. Как ожидается, вакцинация лиц младше 40 лет начнется в ближайшее время», - отметил А. Амирасланов в ходе заседания парламента страны.

    Также в парламенте Азербайджана предложили сделать процесс вакцинации обязательным, кроме того, отмечена необходимость снижения рекомендуемого возраста для применения вакцины.

    Тем временем, по данным пресс-службы МИД АР, в Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась церемония подписания акта о безвозмездном предоставлении Китаем Азербайджану вакцины от COVID-19. Сообщается, что Китай безвозмездно отправил Азербайджану 150 тысяч доз вакцины.

    В целом на сегодняшний день в Азербайджане граждане получили более 1,4 млн дозы вакцины от COVID-19, что составляет 14 процентов населения страны. Первую дозу получили около 1 миллиона человек, вторую – 500 тысяч.

    Отмечается, что на фоне вакцинации в стране наблюдается положительные тенденции в динамике эпидемии, обусловленные снижением количества ежедневных случаев заражения. Так, за последние сутки выявлено 1307 новых случаев заражения. А всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 315 119 случаев заражения COVID-19 и 4429 летальных исходов.

    Напомним, процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января. Страна является членом программы Всемирной организации здравоохранения COVAX, по которой получает вакцины различного производства. На территории республики действует особый карантинный режим до первого июня.

    Автор:

    Серикбол Кошмаганбетов

    Азербайджан Коронавирус в мире Вакцинация
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