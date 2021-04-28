Еще пять млн доз вакцины от коронавируса доставят в Азербайджан

БАКУ. КАЗИНФОРМ - В Азербайджан планируется доставить еще пять миллионов доз вакцины от коронавируса. Об этом сказал председатель парламентского комитета по здравоохранению АР Ахлиман Амирасланов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый должен принимать активное участие в повышении осведомленности о важности вакцинации. Сейчас вакцинируются граждане старше 40 лет. Как ожидается, вакцинация лиц младше 40 лет начнется в ближайшее время», - отметил А. Амирасланов в ходе заседания парламента страны.

Также в парламенте Азербайджана предложили сделать процесс вакцинации обязательным, кроме того, отмечена необходимость снижения рекомендуемого возраста для применения вакцины.

Тем временем, по данным пресс-службы МИД АР, в Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялась церемония подписания акта о безвозмездном предоставлении Китаем Азербайджану вакцины от COVID-19. Сообщается, что Китай безвозмездно отправил Азербайджану 150 тысяч доз вакцины.

В целом на сегодняшний день в Азербайджане граждане получили более 1,4 млн дозы вакцины от COVID-19, что составляет 14 процентов населения страны. Первую дозу получили около 1 миллиона человек, вторую – 500 тысяч.

Отмечается, что на фоне вакцинации в стране наблюдается положительные тенденции в динамике эпидемии, обусловленные снижением количества ежедневных случаев заражения. Так, за последние сутки выявлено 1307 новых случаев заражения. А всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 315 119 случаев заражения COVID-19 и 4429 летальных исходов.

Напомним, процесс вакцинации в Азербайджане начался 18 января. Страна является членом программы Всемирной организации здравоохранения COVAX, по которой получает вакцины различного производства. На территории республики действует особый карантинный режим до первого июня.