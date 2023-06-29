Еще пять автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Еще пять автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане до завершения ремонтных работ, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ТОО «City Transportation Systems».

«До завершения ремонтных работ временно изменены схемы движения маршрутов № 5А, 6, 16, 37, 72», – говорится в сообщении компании.

Ранее утром сообщалось об изменении 13 автобусных маршрутов: № 1, 2, 4, 4А, 13, 19, 20, 24, 24Н, 33, 48, 70, 71.

С измененной схемой движения маршрутов можно ознакомиться ниже.