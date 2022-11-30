Еще одну улицу планируют пробить в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы намерены пробить улицу Б. Хмельницкого до Талгарского тракта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«До конца 2023 года будет разработана проектно-сметная документация на пробивку улицы от улицы Б. Хмельницкого до Талгарского тракта. Строительство будет проводиться в 2024-2025 годах», - сообщили в пресс-службе акимата.

Аким Алматы Ерболат Досаев также на встрече с населением Турксибского района сообщил, что по просьбе жителей в микрорайоне Кайрат отремонтированы дороги по улицам Сулушаш, Коримдик, Сыбызгы. Заасфальтировано 2,5 км дорог.

Градоначальник отметил, что по району отремонтировано 17 улиц протяжённостью 9 км и проведён текущий ремонт 89 улиц. Построены и отремонтированы тротуары по 11 улицам протяженностью 9 км. Запущены 11 регулируемых светофоров по улицам Б. Хмельницкого, Е. Бекмаханова, Суюнбая и Лавренева и 5 светофоров по пр. Сейфуллина, улицам Шемякина, Папанина и Жумабаева.

В начале года сообщалось, что в Алматы согласно генеральному плану до 2030 года планируется пробивка 38 улиц и проспектов для разгрузки города.



