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    Еще одну улицу перекроют в Астане

    22 Июня 2023, 09:31

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в целях обеспечения безопасности дорожного движения по согласованию с Управлением административной полиции ДП города начинает работы по среднему ремонту улице Кордай, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат Астаны.

    В связи с проведением ремонта с 22 по 25 июня будет полностью перекрыто движение для автотранспортных средств на участке улицы Кордай от проспекту Б.Момышулы до улице Балкантау.

    Жителям и гостям столицы необходимо заранее планировать свой маршрут во избежание заторовых ситуаций на дорогах.

    Автор:

    Артем Волков

    Астана Акимат Дороги
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