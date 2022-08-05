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    • Еще одну улицу перекроют для транспорта в Нур-Султане

    5 Августа 2022 18:49

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В связи с проведением ремонта дороги частично перекроют движение на участке улицы Жекебатыр, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Нур-Султана.

    «Столичное управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры по согласованию с управлением административной полиции ДП города сообщило о начале ремонта дорожного полотна по улице Жекебатыр.

    С 6 по 12 августа текущего года будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от улицы Космонавтов до улицы Атасу», - сказано в сообщении управления.

    Ранее сообщалось, что участок проспекта Мангилик Ел от улицы Достык до транспортной развязки на пересечении улицы Сарайшык и проспекта Мангилик Ел будет полностью перекрыт до 8 августа.
    #Нур-Султан #Транспорт #Дороги
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