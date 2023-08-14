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    Еще одну газовую тепловую станцию построят в Астане

    14 Августа 2023, 18:08

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Аким Астаны Женис Касымбек сообщил о ходе строительства ТЭЦ-3 и газовых тепловых станций «Туран» и «Юго-Восток», передает МИА «Казинформ».

    «Для бесперебойной работы жизнедеятельности города строим ряд важных объектов: газовые тепловые станции «Туран» и «Юго-Восток». Также завершаем строительство долгостроя ТЭЦ-3. Премьер-Министр РК Алихан Смаилов проинспектировал ход строительства инфраструктурных объектов.

    Отопительный сезон в городе длится около 7 месяцев. Газовые тепловые станции и ТЭЦ-3 планируем поэтапно ввести в эксплуатацию уже в предстоящем отопительном сезоне.

    К примеру, газовые тепловые станции и ТЭЦ-3 в этом отопительном сезоне дадут 1100 Гкал/ч тепла, что позволит нам выйти с профицитом. Кроме того, в текущем году также планируем приступить к строительству третьей газовой тепловой станции», - написал аким столицы на своей странице в сети Instagram.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Энергетика Астана Акимат Видео Отопительный сезон ТЭЦ
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