Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 448.3 eur/kzt 489.68

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.48
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Еще одному сообщнику Мухтара Аблязова вынесли приговор

    20 Октября 2020, 18:40

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 15 октября т.г. состоялся обвинительный приговор Медеуского районного суда № 2 г. Алматы в отношении еще одного сообщника преступного сообщества Мухтара Аблязова – Ибрагимова Рустема Шамильевича, экстрадированного из Объединенных Арабских Эмиратов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный Telegram-канал Агентства РК по противодействию коррупции.

    Суд приговорил его к 5 годам лишения свободы с лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковских организациях сроком на 3 года.

    Ибрагимов занимал должности управляющего директора по кредитованию, директора департамента кредитного анализа корпоративного бизнеса № 2 АО «БТА Банк» и являлся членом Кредитного комитета головного банка.

    Он содействовал принятию незаконных положительных решений о кредитовании компаний, подконтрольных главе преступного сообщества Мухтару Аблязову.

    Изначально Ибрагимов признавал свою вину, содействовал следствию и находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, но под влиянием руководителей преступного сообщества он решил скрыться. В результате с 2010 года Ибрагимов находился в международном розыске с мерой пресечения арест. Он скрывался по поддельным документам гражданина Кыргызстана.

    При этом, после задержания Ибрагимова в декабре 2017 года правоохранительными органами ОАЭ, он отрицал резидентство Казахстана, продолжая выдавать себя гражданином Кыргызстана - Рустамом Мухтаровым.

    Свыше 2-х лет орган следствия доказывал фиктивность документов на имя Рустама Мухтарова, его принадлежность к казахстанскому гражданству и принимал меры по его идентификации как Рустема Ибрагимова. Для этого были задействованы правоохранительные органы Казахстана, Кыргызстана и ОАЭ.

    В результате, Министерство юстиции ОАЭ, изучив все представленные казахстанской стороной доказательства, убедилось в подложности документов и показаний Ибрагимова и приняло решение о его выдаче Республике Казахстан для привлечения к уголовной ответственности. 4 марта т.г. Ибрагимов был экстрадирован в Казахстан.

    Досудебное расследование продолжается в отношении 16-ти подозреваемых, находящихся в международном розыске, включая самого Аблязова.

    Ряд разыскиваемых лиц непосредственно либо через своих близких родственников заявили о готовности добровольного возвращения в Казахстан. По ним принимаются все необходимые меры по содействию в приезде и смягчении ранее избранных мер пресечений.

    Взаимодействие с компетентными органами иностранных государств осуществляется не только по розыску, задержанию и экстрадиции подозреваемых лиц.

    Так, на основании инициированных казахстанской стороной международных следственных поручений собственные расследования против преступного сообщества Аблязова и его сообщников начали правоохранительные органы ряда стран Евросоюза и других юрисдикций.

    В рамках данных производств осуществляется тесное международно-правовое сотрудничество.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Суды Судебный процесс
    Новости по теме
    Новости по теме
    Экс-инспектора патрульной полиции и его пособника осудили в Акмолинской области
    За взятку осудили инспектора рыбной охраны и рыбаков в Акмолинской области
    Арыстанбека Мухамедиулы приговорили к 8 годам лишения свободы
    На что жалуются казахстанцы в Конституционном суде
    Популярное
    1 Заморозки прогнозируют в СКО
    2 Сильные дожди идут в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: как в Астане будут развивать дорожно-транспортную инфраструктуру
    5 Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта