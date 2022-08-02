Еще одному ребенку отрезало фалангу пальца на детской площадке в Уральске

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ – 13-летний Диас Каиргожин травмировал безымянный палец, а на мизинце ему отрезало фалангу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Mgorod.kz.

Происшествие произошло на детской площадке во дворе дома №18 в микрорайоне Кунаева.

По словам дедушки Диаса Адильбека Курманиязова, 25 июля в полдень внук пошел играть с мальчиками на площадку. Спустя 10 минут он прибежал домой с травмой. Родные вызвали скорую, но не дождавшись, повезли ребенка в больницу на такси.

«Доехали до ближайшей городской больницы, там сделали перевязку и нас отправили в многопрофильную детскую больницу. Там сделали все необходимое: обработали рану и пришили палец, который висел на кусочке мяса. Это шок для ребенка. Мы сначала никуда не обращались. Но смотрю, качели так и стоят, никто ее не убирает, на ней продолжают кататься другие дети. Каждому ребенку не объяснишь, что это опасно. Не первый случай в нашем городе. Именно на таком детском тренажере недавно мальчику отрезало две фаланги. Почему ее вообще не уберут», - задает вопрос дедушка.

Со слов взрослых, теперь мальчик посещает частные клиники, потому что они проживают в поселке Акжаикского района, а в Уральск приехали погостить к родственникам. Врачи делают все возможное, чтобы палец прижился. Диас ходит на перевязки в городскую поликлинику. Медики никаких прогнозов не дают, потому что случай сложный.

Мама мальчика Альбина говорит, что сын был в шоковом состоянии и даже успокаивал взрослых.

«Он у меня очень мужественный, занимается спортом, есть достижения по борьбе. Тетя Диаса обратилась в полицию. Мы просим, чтобы убрали такие качели, ведь дети травмируются, - говорит мама мальчика. - Наверное, эта площадка не бесхозная. Нужно следить за инвентарем».

По заключению врача-травматолога областной детской многопрофильной больницы, мальчик получил ушибленно-рваную рану пятого пальца правой кисти.

Ранее подобный случай произошел на детской площадке 27 июля, тогда мальчику отрезало две фаланги пальцев, на такой же площадке. В этот же день на 11-летнего Нурамира Есеналиева упали футбольные ворота. Мальчика госпитализировали в больницу, где он скончался.

Теперь акимат Уральска намерен проверить все детские и спортивные площадки в городе, а после, исправить выявленные дефекты.



Фото: mgorod.kz