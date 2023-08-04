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    Еще одного сотрудника «Правительства для граждан» задержал КНБ

    4 Августа 2023, 12:41

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Его подозревают в незаконном изменении сведений о земельных участках в базах данных, относящихся к критической важной информационной инфраструктуре Казахстана, передает МИА «Казинформ».

    «27 июля ДКНБ по Акмолинской области в результате проведенных при координации прокуратуры и с привлечением Национальной гвардии оперативно-следственных мероприятий задержал одного из руководителей местного филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан».

    Он подозревается в незаконном изменении сведений о земельных участках в базах данных, относящихся к критической важной информационной инфраструктуре Казахстана, из корыстных побуждений», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    ДКНБ проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьей 206 УК РК (неправомерное уничтожение или модификация информации).

    В отношении подозреваемого лица судом города Кокшетау санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей.

    Иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

    Ранее директора филиала «Правительство для граждан» задержали в области Абай.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Коррупция Другие государственные органы КНБ Борьба с коррупцией Правительство для граждан
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