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Еще одно землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи на территории Китая

21 Ноября 2022, 22:01
Еще одно землетрясение зафиксировали казахстанские сейсмологи на территории Китая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сетью сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 21 ноября 2022 года в 20 часов 32 минуты 39 секунд Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 482 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.8.

Магнитуда MPV 4.8. Координаты эпицентра 42.02° с.ш. 82.56° в.д.

Глубина 5 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Ранее сообщалось, что сейсмологи РК зарегистрировали землетрясения на территории Китая и Кыргызстана. Также сегодня землетрясение произошло на территории Таджикистана и в 285 км на юго-восток от Алматы на территории Казахстана. 46 человек погибли и сотни получили ранения во время землетрясения в Индонезии.


Фото: earninginmotion.com



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