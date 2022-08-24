Еще одно землетрясение произошло на юго-востоке от Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 23 августа в 17 час 12 мин Алматинского времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

«Эпицентр землетрясения расположен в 404 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 41.71° с.ш. 81.38° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

Это уже второе землетрясение за день. Сегодня в 16:03 сейсмологи уже фиксировали подземные толчки в 388 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая.





Фото: ekonomigundemi.com.tr











