РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:32, 23 Август 2022 | GMT +6

    Еще одно землетрясение произошло на юго-востоке от Алматы

    None
    Photo: ekonomigundemi.com.tr
    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сеть сейсмических станций ТОО «СОМЭ» МЧС РК 23 августа в 17 час 12 мин Алматинского времени зарегистрировала землетрясение, передает МИА «Казинформ».

    «Эпицентр землетрясения расположен в 404 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. Энергетический класс землетрясения 10.1. Магнитуда MPV 4.4. Координаты эпицентра 41.71° с.ш. 81.38° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет», - говорится в сообщении дежурного оператора ЦСО «Алматы».

    Это уже второе землетрясение за день. Сегодня в 16:03 сейсмологи уже фиксировали подземные толчки в 388 км на юго-восток от города Алматы на территории Китая.



    Фото: ekonomigundemi.com.tr




    Теги:
    Алматы Землетрясение Китай Происшествия, ЧС для mail.ru
    Сейчас читают
    03:33, 01 Октябрь 2023
    Данир Калдыбеков выиграл турнир ITF Juniors J100 Shymkent Open
    03:00, 01 Октябрь 2023
    Волна убийств захлестнула Швецию
    02:22, 01 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в пяти городах Казахстана
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!