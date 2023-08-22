Еще одно тело вытащили из Сырдарьи в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ – Еще одно тело извлекли из Сырдарьи в Туркестанской области. На данный момент из воды вытащили девять тел, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства по ЧС РК.

«21 августа в 17:40 в Отырарском районе Туркестанской области, в 3 км от села Коксарай, на реке Сырдарья при купании в неустановленном месте утонули 11 человек. Из 11 утонувших силами ДЧС найдены и извлечены из воды тела 9 человек, из них 3 женщины и 6 несовершеннолетних детей, ведутся поиски двух несовершеннолетних. На отдыхе находились 4 семьи из 20 человек», - сообщили в пресс-службе министерства.

В ДЧС создан оперативный штаб, работает горячая линия по номеру: 8725 33 5-78-81. Руководство ДЧС Туркестанской области находится на месте происшествия.

«Всего задействованы силы и средства в количестве 150 человек, 18 единиц техники, 2 дрона и 6 плавательных средств, из них 13 спасателей, 3 плавсредства и 3 техники ДЧС ОСО, 6 спасателей, 1 плавсредство и 1 техника ОСО ДЧС Шымкента, 50 человек, 2 дрона, 5 единиц техники ДЧС Туркестанской области, 4 человека, 1 плавсредство МИО, 71 человек, 1 плавсредство и 7 техники ДП, 6 человек и 2 единицы техники службы «103», - проинформировали в ведомстве.

Обстоятельства уточняются.

Напомним, в Туркестанской области, в Отырарском районе на реке Сырдария, вблизи дорожного моста утонули 11 человек. Силами ДЧС извлечено из воды 8 тел. Руководство ДЧС Туркестанской области находится на месте происшествия. К поискам присоединились шымкентские спасатели.