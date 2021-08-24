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    Ещё одно смертельное ДТП с большегрузом произошло на трассе Уральск - Атырау

    24 Августа 2021, 14:05

    АТЫРАУ-УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Ещё одно смертельное ДТП с участием большегруза произошло на трассе Уральск - Атырау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на портал «Мой ГОРОД».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО, авария произошла на 224 километре трассы Уральск - Атырау недалеко от села Тайпак Акжайыкского района.

    - 70-летний водитель за рулем Volkswagen врезался в стоящую фуру. От полученных травм он скончался на месте. В аварии пострадали ещё двое пассажиров из легкового авто, - пояснили в пресс-службе ведомства.

    Пострадавших госпитализировали в Акжайыкскую районную больницу.

    - 62-летняя женщина находится в сознании. Ей диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. 70-летний мужчина получил ушиб грудной клетки и перелом 2-4 ребер справа, - сообщили в облздраве.

    Напомним, в этот же день на трассе Уральск - Атырау на территории Махамбетского района произошло ДТП, в результате которого погибли три человека.

    Фото предоставлено пресс-службой ДП ЗКО.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Атырауская область Западно-Казахстанская область ДТП МВД РК
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