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    Еще одно село Алматинской области газифицировано

    10 Февраля 2022, 13:05

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алматинской области еще одно село подключили к природному газу, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В этом году в село Коктал вблиз Талдыкоргна дошел природный газ. Жители не скрывают своей радости.

    «Со вчерашнего дня уже подвели газ в десять домов. Цена на газ - 31 тенге 70 тиын. Сейчас мы дальше подключаем другие дома» , - сказал руководитель ТОО «Жетысуоблгаз» Зияш Киякбаев.

    Раньше доступу сельского населения к газу препятствовали нарушения трубопроводов. В январе неисправности были устранены.

    Трубы полностью прошли испытания на прочность, герметичность. Отмечается, что заменены материалы низкого качества.

    Одним из первых, кто подключил газ, стал Оналбай Жексенбинов. Он живет в этом селе более 20 лет. Вместе с ним живут его родители: 77-летняя Кенжеқыз Кенанова и 82-летний Исатай Исанов. Они не скрывают своей радости.

    «Раньше мы таскали уголь, рубили дрова. А сейчас просто подключаем газ, и это намного удобнее. В наше время такого не было» , - поделился Исатай Исанов.

    Подчеркнем, в этом году в регионе уже газифицировано 164 населенных пункта.

    Автор:

    Гульзат Сахова

    Инфраструктурные проекты Алматинская область Газификация
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