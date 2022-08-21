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    Еще одно крупное дорожно-транспортное происшествие унесло жизни 16 человек в Турции

    21 Августа 2022, 02:19

    МАРДИН. КАЗИНФОРМ – Крупная автокатастрофа произошла в турецком Мардине. Не обошлось без жертв и пострадавших, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    В Мардине груженый грузовик протаранил припаркованные машины и людей на обочине.

    По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза, и он на большой скорости съехал с дороги, снес припаркованные машины, врезался в толпу людей и протаранил кафе, где находились посетители.

    16 человек погибли, 30 пострадали, восемь из них находятся в тяжелом состоянии. Эту информацию подтвердил глава Министерства внутренних дел Турции Сулейман Сойлу.

    «К сожалению, в субботний день у нас в стране произошло несколько крупных ДТП. Причем два самых больших в одном и том же регионе. Все подразделения полиции мобилизованы, детали происшествия расследуются. Согласно имеющимся сведениям, у нас 16 жертв и очень много пострадавших», - сообщил глава ведомства.

    Это уже третья масштабная авария, произошедшая в Турции за один день. Ранее сообщалось, что на юго-востоке республики в Газиантепе в результате ДТП с пассажирским автобусом погибли 16 человек.

    После также стало известно об аварии в черноморской провинции Ризе, где травмы получили не менее 25 туристов, направлявшихся из Трабзона в Стамбул. Три человека из них находятся в тяжелом состоянии. Гражданство пострадавших не уточняется.

    Находившиеся в салоне автотранспорта путешественники смогли выбраться самостоятельно, чтобы вызволить зажатого водителя потребовалась помощь спецтехники.

    Автор:

    Акжигит Чукубаев

    ДТП Происшествия Турция Мировые новости
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