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    Еще одно ДТП с участием автобуса произошло в Алматы

    8 Ноября 2022, 18:51

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на проспекте Абая столкнулись автобус и легковушка. Пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным департамента полиции, ДТП произошло в 15:00.

    «Автобус двигался по проспекту в западном направлении и при перестроении налево совершил столкновение с автомашиной марки BMW, которая также следовала в попутном направлении. Жертв и пострадавших нет. Оба транспортных средства получили механические повреждения. Данный факт расследуется сотрудниками управления полиции Алмалинского района», - сообщил начальник управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов.

    Ранее в Алматы произошло ДТП с участием двух маршрутных автобусов на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай-хана. В результате за медицинской помощью обратился 21 человек.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы ДТП Происшествия
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