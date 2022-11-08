Еще одно ДТП с участием автобуса произошло в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы на проспекте Абая столкнулись автобус и легковушка. Пострадавших нет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным департамента полиции, ДТП произошло в 15:00.

«Автобус двигался по проспекту в западном направлении и при перестроении налево совершил столкновение с автомашиной марки BMW, которая также следовала в попутном направлении. Жертв и пострадавших нет. Оба транспортных средства получили механические повреждения. Данный факт расследуется сотрудниками управления полиции Алмалинского района», - сообщил начальник управления дознания ДП Алматы Олжас Шарипов.

Ранее в Алматы произошло ДТП с участием двух маршрутных автобусов на пересечении улицы Толе би и проспекта Абылай-хана. В результате за медицинской помощью обратился 21 человек.