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    Еще одна продовольственная ярмарка открылась в Астане

    23 Июня 2023, 18:37

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Астане открылась еще одна ярмарка – «СТС-24/7 ШАРЫН ОПТ», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    На ярмарке жители и гости столицы смогут покупать продукты питания в розницу по оптовым ценам. Кроме того, производителям и поставщикам питания предлагаются торговые места и склады в аренду.

    Ярмарка работает ежедневно по адресу: шоссе Алаш 31/2 (в районе рынков «Шанхай/Көк Базар», «Шарын», «Биг Шанхай», «Алаш», «Амир») с 9.00 до 21.00.

    Такие же ярмарки открыты по адресам: пр. Абылай Хана 20а, ул. Сауран 7 и Қосшығұлұлы, 14.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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