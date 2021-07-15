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Еще одна лицензия в теннисе: Зарина Дияс выступит на Олимпиаде в Токио

Редактор:  
Гульмира Байзакова
15 Июля 2021, 19:55
Еще одна лицензия в теннисе: Зарина Дияс выступит на Олимпиаде в Токио

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Представительница команды Казахстана по теннису Зарина Дияс стала обладательницей олимпийской лицензии. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Это стало возможным после того, как Международная федерация тенниса провела перераспределение оставшихся квот. Лицензию Дияс ITF подтвердила Национальному олимпийскому комитету Казахстана.

Спортсменка выступит в одиночном разряде.

Таким образом, в индивидуальных соревнованиях выступят шесть казахстанцев. Ранее участниками Игр стали Александр Бублик, Юлия Путинцева, Елена Рыбакина, Ярослава Шведова, Михаил Кукушкин.

В парном разряде на корт выйдут Андрей Голубев и Александр Бублик, а также Елена Рыбакина с Ярославой Шведовой.

Напомним, что допуск спортсменов на Олимпиаду в Токио осуществлялся на основании рейтингов АTP и WTA от 7 июня 2021 года.

Максимальное количество участников от каждой страны не должно превышать 12 человек (по шесть мужчин и женщин). В одиночных разрядах примут участие по 64 теннисиста, в парном — 32 пары, в миксте — 16.

Таким образом, в активе сборной Казахстана 97 лицензий в 27 видах спорта.


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