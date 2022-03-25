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    11:51, 25 Март 2022 | GMT +6

    Еще одна лавина сошла на горнолыжном курорте близ Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Лавина сошла на горнолыжном семейном курорте «Pioneer» близ Алматы. Сошедшая масса дошла до канатной дороги, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ДЧС Алматы, 25 марта в 10:43 в связи с выпадением значительных осадков в бассейне реки «Котырбулак» в лавиносборе №15 произошел самопроизвольный сход снежной лавины.

    «Сошедшая масса дошла до канатной дороги горнолыжного семейного курорта «Pioneer». Работа канатной дороги комплекса по рекомендации АГЭТУ ГУ «Казселезащита» приостановлена с 15 марта, в гостинице посетителей нет. Предварительно жертв, пострадавших и разрушений нет. Для уточнения объема лавины к месту направлены сотрудники Казселезащиты», - уточнили в пресс-службе ДЧС Алматы.

    Сообщается, что в связи большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Кіші и Үлкен Алматы в период 25-28 марта сохраняется опасность сход снежных лавин.

    Граждан просят воздержаться от походов в горы.

    Напомним, 17 марта также произошел массовый сход самопроизвольных снежных лавин в верховьях бассейна реки Котырбулак. Снежная лавина дошла до хозпостройки горнолыжного семейного курорта «Pioneer».



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