Еще одна лавина сошла из-за резкого потепления в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – 4 апреля в 13 часов 31 минуту в Катон-Карагайском районе, на автодороге местного значения «Согорное-Барлык», 16-й километр произошел самопроизвольный сход снежной лавины общим объемом 2300 кубических метра, снежная масса полностью перекрыла дорогу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

Жертв и пострадавших нет. На данный момент проводятся работы по очистке дороги силами местных исполнительных органов.

Заблаговременно спасателями ДЧС ВКО и специалистами ВК филиала «Казселезащита» было объявлено штормовое предупреждение о лавинной опасности действующее в регионе до 07 апреля.

Особо опасными в Восточном Казахстане являются 20 очагов вдоль автодорог. В связи с этим, населению ДЧС ВКО рекомендует не выходить в горы, а проезжая мимо лавиноопасных очагов не останавливаться, а быстро проезжать опасную зону.

«Помните, что опасность схода лавин сохраняется в течение трех дней после обильного снегопада, при сильном ветре, резких перепадов температуры. При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по номеру: 112», - напомнили спасатели.

Ранее сообщалось, что 4 апреля 2022 года в 10 часов 00 минут на участке «Усть-Каменогорск-Рахмановские ключи» (435 и 437 километры) самопроизвольно сошла лавина объемом 360 кубических метров снега.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО



