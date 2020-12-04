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    Еще одна историческая улица появится в Петропавловске

    4 Декабря 2020, 20:09

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов в социальной сети поделился планами по реконструкции некоторых зданий и улиц в Петропавловске, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Во время рабочей поездки по городу глава региона посетил местный «Колизей». Здание было заброшенным более 30 лет. Мы писали о печальной участи красивейшего памятника архитектуры. Два года назад местный предприниматель, владелец сети супермаркетов Андрей Исаков взялся за реконструкцию здания.

    «Большая работа проделана по восстановлению местного «Колизея». Дом купца Шамсутдинова возводился в начале 20-го века как торговый центр. И только сейчас его историческая роль будет сыграна. На первом этаже появится супермаркет, на втором будет фитнес-центр. Появится дорога между улицами Брусиловского и Театральная», - написал на своей странице в социальной сети К.Аксакалов.

    На этой же улице Брусиловского другой предприниматель Юрий Семенов восстановил старинное здание, в котором в начале прошлого века располагалась первая телефонная станция в Петропавловске. Теперь в нем стильный небольшой ресторан.

    «Мы, в свою очередь, занимаемся благоустройством улицы Брусиловского. В этом году появился сквер в историческом стиле, на следующий год продолжим работы по преображению улицы. Установим новое освещение, удобные лавочки, займемся озеленением. Участок от водонапорной башни до Романовского училища оформим в едином стиле. Небольшие переулки, соединяющие улицы Конституции и Брусиловского, тоже обретут общий архитектурный вид», - написал К.Аксакалов.

    Завершилась реконструкция на улице Потанина. Оформили ее в едином стиле – под русскую старину.

    «Петропавловск – город с богатой историей. В черте областного центра сохранилось немало исторических зданий, однако некоторые из них были наполовину разрушены. Три года назад мы начали работу по восстановлению старинных объектов, искали их владельцев и передавали предпринимателям. Уже сейчас мы можем увидеть, как преображается культурный облик нашего города. На следующий год мы продолжим работу по сохранению старинных объектов Петропавловска и благоустройству областного центра. Подчеркивая историческую ценность нашего города, мы сделаем его привлекательнее и для местных жителей, и для туристов», - заверил К.Аксакалов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Культура Акимат Регионы Казахстана История одного здания
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