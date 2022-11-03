Еще одна девочка-богатырь родилась в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Алматинка самостоятельно родила ребенка весом 5 кг 100 граммов в родильном доме №4, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«У женщины наблюдалось многоводие, в случае самостоятельных родов имеются определенные риски для матери и ребёнка. Острое осложнение при многоводии – выпадение пуповины, а это показания к экстренному кесареву сечению. По УЗИ вес плода прогнозировали 4600-4800 граммов. Причем женщина стояла в плане на кесарево сечение, но потом она внезапно вступила в роды. Работали втроем - Екатерина Самарцева, Индира Кемалова и я, роды принимали при развернутой операционной, мы все были готовы. 1 ноября в 5:30 утра роды успешно завершились», - приводит слова акушера-гинеколога роддома №4 Айнур Иманкуловой пресс-служба управления общественного здоровья.

Сейчас мама ребенка готовится к выписке. Дочь назвали Дарьей. Это четвертый ребенок в семье.

«Мне 38 лет, старшей дочери 11 лет, сыну 9 лет, еще есть маленький сын 2,7 года и вот девочка Дарья – от слова дар, подарок. Бог подарил нам четверых детей. Старшая дочь у меня родилась тоже с крупным весом – 4100 гр и Даша крупненькая, тяжеловато далась. Спасибо нашим врачам за то, что помогли появиться на свет моей доченьке. Свою работу они делают хорошо, на 5 баллов. Оказывается, труд акушеров - очень тяжелый, они герои. Третьего ребенка я рожала здесь в 2020 году, роддом понравился, поэтому вернулась именно в четвертый роддом», - сказала алматинка Наталья.

Крупный плод теперь не редкость, отмечают врачи. С начала года в роддоме №4 на свет появился 621 ребенок с весом выше 4 кг и 10 детей с весом выше 5 кг. Причины развития крупного плода: сахарный диабет у беременной, гемолитическая болезнь - данное заболевание возникает из-за резус-конфликта ребёнка и его матери, наследственность, вторая и последующие беременности, питание беременной – если женщина злоупотребляет углеводной пищей.

В начале октября также сообщалось о том, что в родильном доме №2 Алматы на свет появилась новорожденная весом 5328 граммов, ростом 60 сантиметров. А в мае т.г сообщалось о рождении д евочки-богатыря весом более 6 кг.



