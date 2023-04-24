Еще один ЖК включили в список нерекомендуемых для покупки жилья в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы появились объявления о продаже квартир в ЖК Maison по улице Шашкина, 42/1 - на этом земельном участке должны были построить медицинский центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Целевое назначение данного земельного участка - для строительства и эксплуатации административного здания с подземным паркингом, а архитектурно-планировочное задание получено на строительство медицинского центра. Управлением градостроительного контроля в отношении собственника по статье 316 части 1 КоАП РК выдано предписание об устранении выявленных нарушений, а также подан иск в суд на принудительное приостановление строительно-монтажных работ», - сообщили в пресс-службе акимата.

Дополнительно управлением направлено письмо в департамент экономических расследований и департамент государственных доходов для принятия мер.

В акимате перед покупкой недвижимости рекомендуют проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов по номеру горячей линии управления градостроительного контроля +7 (727) 229-81-36.

Ранее в список ЖК, нерекомендуемых для покупки жилья, вошли ORDA CITY, Dostar Deluxe, Verona, Demeu Residence, Auezov Apartaments и Tole BI Residence.

В прошлом году акимат также публиковал список нерекомендуемых для покупки квартир ЖК.