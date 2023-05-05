Еще один ЖК попал в список нерекомендуемых для покупки жилья в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Жилой комплекс, расположенный по проспекту Достык 170/1, вошел в список нерекомендуемых для покупки жилья, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Строительство на данном участке с целевым назначением МЖД было начато собственником при наличии архитектурно-планировочного задания еще в 2005 году, после чего объект был заморожен на несколько лет. Позднее участок был передан другому собственнику, который возвел рядом на этом же участке незаконные нестационарные торговые объекты. Управлением градостроительного контроля в отношении собственника подан иск на снос незаконных торговых павильонов. 2 мая 2023 года было вынесено решение о сносе торговых объектов. Ожидается вступления решения суда в законную силу», - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Еще одно исковое заявление было подано на снос уже самого здания в Медеуский районный суд с заявлением об обеспечении иска, в части наложения ареста на недвижимое имущество, запрет на производство СМР и запрет на выдачу разрешительной документации. Судебные разбирательства еще ведутся, назначена судебно-строительная экспертиза.

«Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости проверять строящиеся ЖК на наличие полного пакета документов по номеру горячей линии Управления градостроительного контроля +7 (727) 229-81-36», - обратились к жителям в акимате.

Ранее в список ЖК, нерекомендуемых для покупки жилья, вошли ORDA CITY, Dostar Deluxe, Verona, Demeu Residence, Auezov Apartaments, Tole BI Residence, ЖК Maison.

В прошлом году акимат также публиковал список нерекомендуемых для покупки квартир ЖК.



