Еще один участок улицы Шаляпина перекроют в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы продолжается средний ремонт по улице Шаляпина от Берегового до Ашимова протяженностью 4 км, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В акимате города сообщили, что ремонт на участке улицы Шаляпина от Ашимова до Яссауи завершен и полностью открыто передвижение.

«С 23:00 часов 2 сентября до 06:00 часов 3 сентября в связи с проведением среднего ремонта будет частично перекрыто движение по северной стороне улицы Шаляпина от улицы Саина до Момышулы. Приносим извинения за временные неудобства. Просим корректировать свой маршрут заранее», - сообщили в акимате города.

Стоит отметить, что до конца года акимат планирует отремонтировать средним ремонтом 230 улиц протяженностью более 200 км. Всего в Алматы 2746 улиц, протяженность улично-дорожной сети составляет 3097 км. Долю автодорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в этом году планируется поднять с прошлогодних 86% до 89%, к 2025 году - до 95%.