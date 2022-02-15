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    Еще один участок трассы закрыли в Алматинской области

    15 Февраля 2022, 20:36

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В связи с ухудшением погодных условий на участке автодороги областного значения «Кабанбай – Коктума» закрыто движение для всех видов транспорта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По сообщению управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, в связи с ухудшением погодных условий (метель, нулевая видимость) с 19:30 часов 15 февраля на участке автодороги областного значения «Кабанбай – Коктума» (64-97 км) закрыто движение для всех видов автотранспорта», - сообщили в пресс-службе ДЧС Алматинской области.

    ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок в данном направлении и не пренебрегать смс-сообщениями, передаваемыми службой 112.

    Также, по данным управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области, с 19.30 часов 15 февраля открыто движение на следующих автомобильных дорогах областного значения для всех автотранспортных средств:

    - Сарыозек-Коктал-Когалы-Коксу-Карабулак (0-94 км);

    - въезд в с. Аралтобе (0-10,5 км);

    - въезд в с. Онжас (0-7,7 км);

    - въезд в с. Каспан, с. Карымсак, с. Майтобе;

    - автодорога Алматы - Усть-Каменогорск - Капал-Арасан (0-45 км)

    - въезд в с. Капал» (0-16,5 км).

    Отметим, что эти участки были закрыты с утра 15 февраля.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматинская область Транспорт Дороги Погода
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