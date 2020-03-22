Еще один случай заболевания коронавирусом выявлен в Алматы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане зарегистрирован еще один случай заболевания коронавирусной инфекцией в городе Алматы. Об этом передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в Комитете контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК в Telegram, в стране подтверждено 59 случаев регистрации коронавируса, из них в Нур-Султане – 31 случай, Алматы – 24 случая, Караганде - два случая, Алматинской области - один случай, Актюбинской области - один случай.