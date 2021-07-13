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    08:27, 13 Июль 2021 | GMT +6

    Еще один регион вошел в «красную зону»

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 13 июля 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Северо-Казахстанская область переместилась из «желтой зоны» в «красную».

    Таким образом, в «красной зоне» - города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, а также Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

    В «желтой зоне» - Алматинская, Жамбылская и Кызылординская области.

    В «зеленой зоне» - Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.



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