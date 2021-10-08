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    08:34, 08 Октябрь 2021 | GMT +6

    Еще один регион вошел в «красную зону» в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Акмолинская область перешла из «желтой» зоны в «красную».

    «Зеленая» зона тоже расширилась, в нее из «желтой» переместилась Атырауская область.

    Таким образом, в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

    В «желтой» зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

    В «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.


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