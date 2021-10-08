Еще один регион вошел в «красную зону» в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 8 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Акмолинская область перешла из «желтой» зоны в «красную».

«Зеленая» зона тоже расширилась, в нее из «желтой» переместилась Атырауская область.

Таким образом, в «красной» зоне: Нур-Султан, Алматы, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Костанайская, Карагандинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой» зоне: Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская, Атырауская, Кызылординская области.